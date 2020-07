COVID-19 : l’Onu accorde une exemption à la livraison d’un produit vers la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, qui veille à l’application des sanctions imposées à la Corée du Nord, a accepté, vendredi, une demande de dérogation déposée deux jours plus tôt par une ONG sud-coréenne.Selon le site web du comité, l’institut de recherche sur la coopération économique intercoréenne a souhaité obtenir une exemption afin d’offrir des caméras thermiques aux établissements scolaires et médicaux et aux ports situés dans la province de Pyongan du Nord, de l’autre côté du 38e parallèle. Cet appareil figure normalement sur la liste des biens interdits à la livraison vers le pays communiste.Le comité onusien a expliqué avoir décidé d’accorder une dérogation après avoir jugé que l’expédition des caméras avait pour but de simplement détecter de potentiels malades du COVID-19 dans une région limitée.L’ONG sud-coréenne projette donc d’acheminer vers le Nord ces appareils fabriqués par l’entreprise chinoise Dali. L’autorisation onusienne est valable pour une durée de six mois, donc jusqu’au 17 janvier 2021.