Parlement : Joo Ho-young s’attaque au pouvoir

Photo : YONHAP News

Après le patron du groupe parlementaire du Minjoo, hier, c’est aujourd’hui au tour de son homologue du Parti du Futur Unifié (PFU) de s’exprimer à la tribune de l’Assemblée nationale.Joo Ho-young a tiré à boulets rouges contre le gouvernement et son parti. Il a en effet martelé que « le principe de séparation des pouvoirs ne fonctionne plus, le constitutionnalisme est entaché, le Minjoo prend tout le pouvoir entre ses mains, et en conséquence, la Corée du Sud devient un Etat dictatorial ».Du coup, le chef des députés de la première force de l’opposition a appelé la population à agir pour faire contrepoids aux tentations autoritaires de la majorité présidentielle.Le député élu cinq fois est aussi revenu sur les allégations de harcèlement sexuel contre l’ex-maire de Séoul, Park Won-soon, qui été retrouvé mort il y a une dizaine de jours. Il a alors proposé la création d’une commission parlementaire ad hoc en charge d’éclaircir les soupçons. Et d’ajouter que les crimes sexuels générés par un abus de pouvoir ne devraient plus être tolérés.Joo a également reproché à l’exécutif de presser le procureur général à abandonner son poste, simplement parce qu’il a ordonné des enquêtes sur ses proches.Dans le même temps, il a fustigé la politique économique de l’administration de Moon Jae-in, plus particulièrement sa politique immobilière. Dans la foulée, il a réclamé le départ de la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, et les excuses du chef de l’Etat.