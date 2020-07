Post-COVID-19 : le gouvernement dévoile les pistes de sa « K-stratégie » commerciale

Photo : YONHAP News

Séoul se prépare au monde de l’après crise sanitaire en matière de commerce international. Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a dévoilé un projet en ce sens, baptisé « K-stratégie », devant un forum organisé aujourd’hui à Séoul.Ce rassemblement a été l’occasion de présenter le changement de l’ordre commercial mondial post-COVID-19 en trois D : la déglobalisation, la digitalisation, ou la transition numérique, et le découplage de la chaîne d’approvisionnement.La nouvelle stratégie vise donc à faire face, de manière préventive, à une telle évolution et à créer un nouvel ordre commercial de solidarité et de coopération internationales.Afin de la concrétiser, le gouvernement envisage d’élargir à trois autres pays, à savoir Singapour, les Emirats arabes unis et l’Indonésie, son système de « fast track ». Il s’agit de procédures rapides d’entrées dans le pays pour les entrepreneurs, qui concerne, pour le moment, les hommes d’affaires chinois.L’exécutif compte en même temps favoriser la conclusion d’un accord de libre-échange (ALE) d’un nouveau genre. Il s’agit d’associer la coopération dont les pays en voie de développement ont besoin, à l’ouverture des marchés d’intérêt sud-coréen. Pour ce faire, le pays du Matin clair pourra leur transférer ses expériences en matière de développement industriel, avant d’avoir accès à leur marché.Le gouvernement cherche par ailleurs à renforcer sa coopération digitale avec les principaux pays d’Asie-Pacifique, en passant avec eux des accords de partenariat numérique.