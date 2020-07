COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repart à la hausse

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis cinq jours, le nombre de cas quotidiens supplémentaires de COVID-19 est reparti à la hausse. 45 nouvelles infections ont été recensées ces 24 dernières heures : 20 d’origine locale et 25 importées. Le bilan cumulé s’élève désormais à 13 816 cas positifs.A Séoul, le nombre de nouvelles contaminations a fortement augmenté, dopé par un cluster détecté dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, située dans l’ouest de la capitale.Par ailleurs, 18 des 25 cas importés ont été identifiés lors du contrôle sanitaire aux aéroports et aux ports, et sept lors de leur confinement à leur domicile ou dans des centres d’accueil pour étrangers temporairement aménagés.Face à la progression du nombre de nouveaux patients venus de l'étranger, les autorités sanitaires ont officiellement ajouté, hier, deux nations à leur liste de quatre Etats qui font l’objet de contrôles renforcés. Toute personne venant de ces six pays doit présenter, à son arrivée en Corée du Sud, une attestation de test PCR négatif.À noter cependant que trois arrivants ayant présenté cette attestation ont été diagnostiqués positifs plus tard. De quoi inquiéter les autorités locales. Celles-ci ont aussitôt décidé de vérifier si leur document était fiable ou non.Autre préoccupation : l’épuisement du personnel soignant. Les autorités préparent en ce moment des mesures visant à alléger le travail des médecins, des infirmiers, des aides-soignants ainsi que des équipes de désinfection.