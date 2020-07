Photo : YONHAP News

Le pays connaît, ce mardi, un vrai temps estival. Soleil, ciel bleu, nuages, mercure élevé, humidité... tous les indicateurs de l’été sont présents. Seule ombre au tableau : quelques gouttes attendues en fin de journée à Busan et sur l’île de Jeju.Qui dit temps estival, dit températures estivales. Cet après-midi, les maximales montent jusqu’27°C à Jeju, 28°C à Busan, 30°C à Daejeon, 31°C à Séoul, et enfin 33°C à Daegu.Demain, la Corée du Sud sera coupée en deux. Des précipitations sont attendues sur une grosse moitié sud, tandis que le nord sera sous un ciel à la fois nuageux et ensoleillé. Le thermomètre restera élevé avec 30°C dans la capitale et 27°C dans le sud.