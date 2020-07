Mark Esper dément avoir ordonné le retrait des GI’s de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense a déclaré que les Etats-Unis étaient une nation de la région Indo-Pacifique et que le déploiement par rotation de leurs troupes militaires renforcerait davantage la flexibilité stratégique.Mark Esper a ajouté que les intérêts régionaux pesaient également sur la sécurité nationale de son pays et qu’il faudrait agir vite sur le changement brusque de l’environnement militaire et sécuritaire du monde entier. Il a tenu ces propos lors d’une visioconférence organisée hier par l’Institut international d’études stratégiques, un think tank britannique.Le chef du Pentagone a également démenti l’information publiée la semaine dernière par le Wall Street Journal, selon laquelle son ministère avait présenté, en mars, à la Maison blanche, un plan de réduction des quelque 28 500 GI’s actuellement stationnés dans le sud de la péninsule. De fait, il a affirmé ne pas avoir ordonné leur retrait de Corée du Sud.Le département de la Défense a par ailleurs publié un communiqué de presse annonçant l’entretien téléphonique, hier, entre Mark Esper et Jeong Kyeong-doo, son homologue sud-coréen.