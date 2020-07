COVID-19 : un employé sud-coréen décédé en Sibérie

Photo : YONHAP News

Un ressortissant sud-coréen est décédé, lundi, en Russie, après avoir contracté le nouveau coronavirus. C’est ce qu’a annoncé le consulat général sud-coréen situé dans la ville d'Irkoutsk.L’homme était un employé quadragénaire d’une entreprise BTP sud-coréenne présente en Sibérie. Il prenait part aux travaux de modernisation d’une raffinerie de pétrole à Omsk, dont le géant gazier d’Etat Gazprom est le propriétaire.Après avoir présenté vers le 10 juillet des symptômes liés au COVID-19, le salarié a été diagnostiqué positif et pris en charge dans un hôpital local, mais il a finalement succombé à la maladie.Outre cette victime, sept autres employés de la même firme sud-coréenne ont eux aussi été testés positifs et deux d’entre eux ont été hospitalisés.L’entreprise a alors décidé de rapatrier la majorité de ses ouvriers et leurs familles, excepté l’effectif jugé indispensable.