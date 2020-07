Kimchi : les exportations n’en finissent pas de progresser

Photo : YONHAP News

Le chou fermenté et épicé sud-coréen, plus communément appelé kimchi, fait désormais partie des délices des étrangers. Cette spécialité coréenne est exportée vers un grand nombre de pays et ses ventes sont en hausse soutenue.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après les données communiquées aujourd’hui par aT, l’entreprise publique de distribution des produits agroalimentaires et halieutiques, les exportations de kimchi n’ont cessé de grimper d’année en année : 23 000 tonnes en 2016, 24 000 l’année suivante, 28 000 en 2018 et enfin 29 000 tonnes l’an dernier.Cette année, rien qu’au premier semestre, elles ont dépassé le cap des 20 000 tonnes pour s’élever plus exactement à 20 259, ce qui représente 68 % de l’ensemble des expéditions de l’année dernière.Au niveau de la répartition géographique, le Japon, les Etats-Unis, l’Australie, Hong Kong et Taïwan ont été, dans l’ordre, entre janvier et juin 2020, les principaux importateurs. L’archipel a acheté au pays du Matin clair plus de 10 000 tonnes, les USA 3 000 tonnes et l’Etat d’Océanie 1 000 tonnes, pour ne citer qu’eux.Les professionnels des secteurs concernés se frottent les mains. Selon leurs explications, s’il y a à peine quelques années encore, c’étaient majoritairement les Coréens expatriés dans ces nations qui achetaient cet accompagnement indispensable à leurs repas, dorénavant, un nombre croissant d’« indigènes » prennent goût à ce plat pimenté.