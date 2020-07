Les marines sud-coréenne et japonaise s’entraînent ensemble pour affronter les pirates du golfe d’Aden

Photo : YONHAP News

La marine sud-coréenne a mené un exercice conjoint avec la force maritime d'autodéfense japonaise pour lutter contre la piraterie. Le destroyer sud-coréen Dae Jo-yung de l'unité Cheonghae et l’escorteur nippon Onami se sont entraînés les 16 et 17 juillet près du golfe d’Aden.Le vaisseau espagnol Santa Maria, de la force navale de l'Union européenne, positionné au large de la Somalie, y a également pris part.C’est la première fois en trois ans qu’un entraînement militaire collectif de Séoul et Tokyo est dévoilé au public. La dernière opération du genre remonte à avril 2017.Selon une source militaire, il s’agit du premier rassemblement de ce type cette année. Un autre responsable affirme que c’est un exercice ordinaire organisé par le commandement de l’UE. Celui-ci mène régulièrement l’opération Atalante, visant à faire face au piratage.Cette mission portait sur une manœuvre lors du rapprochement de vaisseaux, de tirs maritimes, de contre-mesures à l'approche de petits navires et d’échanges de communications entre bateaux.