CNN : le développement d’un vaccin à Pyongyang serait une propagande

Photo : YONHAP News

Les médias étrangers portent un regard suspicieux sur le fait que la Corée du Nord développerait son propre vaccin contre le SRAS-CoV-2. Pyongyang a annoncé, sur le site de la Commission nationale de la science et la technologie, qu’il a vérifié la sécurité et l’immunogenicité d’un vaccin et a entamé, début juillet, des essais cliniques.CNN a rapporté, lundi heure locale, qu’il était difficile de croire que le pays communiste puisse avoir autant avancé dans la fabrication d’un vaccin, car il dispose d’un des systèmes médicaux les plus sous-développés au monde.Selon la chaîne de télévision américaine, cette affirmation n’est pas plausible d’un point de vue financier non plus, parce que la valeur de certaines entreprises pharmaceutiques, qui investissent dans la recherche d’un vaccin contre le COVID-19, est supérieure à la capacité financière du royaume ermite.La presse américaine suppose donc qu’il s’agit d’une propagande auprès de la population, afin de faire la promotion des progrès scientifiques nationaux. En effet, l'agence de presse nord-coréenne (KCNA) diffuse ces derniers temps des articles sur le sujet, comme l’invention de nouveaux légumes ou la salmoniculture.Pyongyang tenterait de faire valoir le leadership du dirigeants nord-coréen et déploie probablement des efforts pour faire face à l’épidémie.