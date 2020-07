Les sud-Coréens ont une espérance de vie de 82,7 ans

Photo : YONHAP News

L’espérance de vie des sud-Coréens atteint 82,7 ans, soit deux ans de plus que la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). C’est ce que nous apprend le rapport d’analyse du ministère de la Santé, qui se base sur les statistiques de 2018 de l’OCDE.Les taux de mortalité du cancer, de l’appareil circulatoire et de la démence sont plus bas que la moyenne alors que celui lié à une maladie de l’appareil respiratoire est plus élevé. Le taux de suicide reste très haut, deuxième dans le classement de l’organisation internationale, et la mortalité infantile en-dessous de la moyenne.Concernant les facteurs de dégradation de la santé, la proportion d’habitants âgés de 15 ans et plus fumant tous les jours s’établit à 17,5 %, un taux légèrement supérieur au niveau moyen des autres pays. Un sud-Coréen de cette catégorie d’âge boit 8,5 litres d’alcool par an, similaire à la moyenne. Les taux de tabagisme et de consommation d’alcool diminuent depuis 2008.Par ailleurs, 34,3 % de cette même population est en surpoids ou obèses, soit le deuxième taux le moins élevé, malgré le fait que cette proportion progresse petit à petit depuis dix ans.Alors que l’indice de la santé des habitants est plutôt favorable, seul 32 % estiment être en bon état physique, à savoir le pourcentage le plus bas parmi les pays membres de l’OCDE.