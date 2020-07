Le gouvernement dévoile un nouvel amendement sur la fiscalité

Photo : YONHAP News

Face à la colère des investisseurs particuliers en bourse, le gouvernement a apporté quelques modifications à son amendement, annoncé le mois dernier, portant sur le système fiscal, et en a rendu publics aujourd’hui les contours.L’un des changements les plus importants concerne leurs plus-values. Le seuil de leur montant net imposable est majoré à 50 millions de wons par an, soit 36 300 euros, 30 millions de plus, environ 21 800 euros, que prévu en juin.En revanche, l’exécutif a décidé de baisser de 0,02 point la taxe sur les opérations boursières à compter de 2021, donc un an plus tôt qu’initialement annoncé.Un plus grand nombre de microentrepreneurs pourront également bénéficier du système de taxation simplifiée à la valeur ajoutée. Actuellement, seuls les entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les 48 millions de wons, près de 35 000 euros, sont concernés. Le chiffre sera désormais porté à 80 millions, soit 58 000 euros.Autre changement notable. Il s’agit de créer une nouvelle tranche du barème de l'impôt sur le revenu, à savoir celle des revenus supérieurs à un milliard de wons par an, environ 725 000 euros, avec un taux maximum de 45 %.L’exécutif envisage de soumettre cet amendement à l’approbation parlementaire, début septembre.