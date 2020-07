Pékin et Moscou diminuent leurs livraisons de pétrole raffiné à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Chine et la Russie ont considérablement réduit, cette année, leurs transports de pétrole raffiné vers la Corée du Nord. C’est ce que nous a appris, aujourd’hui, le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, qui veille à l’application des sanctions imposées à Pyongyang.Concrètement, au cours du premier semestre 2020, l’empire du Milieu n’a fourni ou vendu à son allié nord-coréen que 2 820 barils, soit seulement un tiers de la quantité de la même période l’an dernier.Au niveau mensuel, les livraisons ont diminué de façon continue entre janvier et mars, avant d’atteindre zéro exportation en avril, puis de reprendre en mai.Même constat pour les livraisons de pétrole russe. Avec un total de 11 000 barils expédiés sur les six premiers mois de l’année, elles ne représentent même pas la moitié des envois de l’an dernier.Si cette tendance se poursuit jusqu’à la fin de cette année, les acheminements combinés des deux pays devraient être inférieurs au plafond annuel des exportations vers le royaume ermite, fixé à 500 000 barils par le Conseil de sécurité.