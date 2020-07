Photo : YONHAP News

Pas de soleil en Corée du Sud aujourd’hui. Tout le territoire est couvert d’épais nuage et des précipitations viennent s’abattre ici et là au fil de la journée.Les pluies n’influent pas tant que ça sur le mercure. En effet, les maximales atteignent tout de même 25°C à Daejeon et à Busan, 26°C à Daegu, 27°C à Séoul, et enfin 30°C à Jeju.Météo-Corée annonce un peu de soleil dans la capitale pour demain matin, mais la pluie reprendra le dessus et tout le pays sera les pieds dans l’eau l’après-midi. Le thermomètre tournera autour de 25°C.