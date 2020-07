Le ministère de l’Egalité des sexes sur la sellette

Photo : KBS News

Plus de 100 000 personnes ont signé une pétition demandant à l’Assemblée nationale de supprimer le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille. Cette initiative citoyenne est donc passée à l’examen et au débat des commissions permanentes concernées du Parlement.Les pétitionnaires ont exigé la dissolution du ministère qui, selon eux, ne s’attelait qu’à des systèmes hostiles aux hommes et de discrimination inverse, et gaspillait donc le budget de l’Etat, au lieu de promouvoir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes.Par ailleurs, il lui est reproché d’avoir fait preuve d’incompétence dans le traitement des affaires liées à la récente polémique autour du Conseil pour la justice et la mémoire, qui défend les ex-femmes de réconfort sud-coréennes. Le ministère est également visé suite aux accusations d’agression sexuelle contre le défunt maire de Séoul, Park Won-soon.La pétition n’a cependant pas de force contraignante.