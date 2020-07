Stephen Biegun : la Corée du Nord constitue un pilier de la coopération Washington-Pékin

Photo : YONHAP News

Si les relations Washington-Pékin connaissent une nouvelle escalade des tensions, l’administration Trump continue de souligner la nécessité de la coopération bilatérale dans le dossier nord-coréen. Les propos tenus hier par son sous-secrétaire d’Etat en témoignent.Lors d’une audition au Sénat sur la politique chinoise des Etats-Unis, Stephen Biegun a effectivement affirmé que la question nord-coréenne pouvait être l’un des piliers de la coopération continue avec l’empire du Milieu.Pour lui, il y a beaucoup plus de choses que Pékin peut faire pour mettre en œuvre les sanctions contre son allié nord-coréen et pour empêcher celui-ci de contourner ces mesures punitives, et Washington continuera d’engager Pékin afin de trouver une solution dans cette question.A ce propos, le numéro deux de la diplomatie américaine a estimé positif le rôle de la Chine, disant que celle-ci a brusquement diminué son commerce avec le Nord. Il a également constaté qu’elle continuait d'exhorter le régime de Kim Jong-un à rejoindre les efforts diplomatiques de Washington pour instaurer la paix et la prospérité dans la péninsule.