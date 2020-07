Le PIB sud-coréen plonge de 3,3 % au second trimestre

Photo : YONHAP News

Pire que ce à quoi on s'attendait. Au second trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) sud-coréen s’est contracté de 3,3 % sur trois mois. C’est la première estimation de la Banque de Corée (BOK), publiée aujourd’hui. Une estimation qui correspond à la pire performance trimestrielle depuis la période de janvier-mars 1998, au plus fort de la crise financière asiatique, qui avait été de -6,8 %.C’est certes l’effondrement des exportations qui en est la première raison. Entre avril et juin, impactées de plein fouet par la pandémie du COVID-19, les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières ont chuté de 16,6 %. Du jamais vu depuis 1963.La plupart des secteurs économiques ont, eux aussi, connu des pertes d'activité, les plus touchés étant l’industrie manufacturière et la construction, sans parler des investissements dans les biens d’équipement.A l’inverse, la consommation, privée comme publique, ainsi que la filière tertiaire s’en sont mieux sorties.Quant au revenu intérieur brut (RIB) réel, il a lui aussi chuté, mais moins fortement que le PIB, avec -2 %.