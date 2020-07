Le gouvernement cherche à relancer les projets d’investissements privés

Photo : YONHAP News

L’administration de Moon Jae-in continuera à explorer de grands projets d’investissements privés. C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, le vice-Premier ministre à l’économie, lors d’une nouvelle conférence du QG central de l’économie d’urgence, qui a également réuni pour la première fois les ministres concernés par le vaste plan du « New Deal à la coréenne ».Hong Nam-ki a précisé que le coût de l’opération des projets envisagés devrait dépasser les 30 000 milliards de wons, soit 21,6 milliards d’euros. L’exécutif avait déjà fait état des initiatives à mener via une enveloppe de 10 000 milliards de wons, environ 7,2 milliards d’euros, de capitaux privés.Aujourd’hui, Hong a dévoilé les projets qui devraient en nécessiter 20 300 milliards, près de 15 milliards d’euros : 7 600 milliards, 5,5 milliards d’euros, pour la construction de nouvelles autoroutes et voies ferrées ainsi que des stations des eaux usées et 12 700 milliards, un peu plus de 9 milliards d’euros, pour les écoles intelligentes et vertes, les stations de recharge hydrogène, le renforcement parasismique des bâtiments ou encore l’éclairage à LED, entre autres.Afin de les favoriser, le gouvernement préparera plusieurs mesures pouvant inciter les entreprises privées à investir dans ces travaux. Il peut s’agir notamment de supprimer différentes réglementations et de simplifier les procédures administratives nécessaires.L’enjeu de ces nouvelles initiatives est d’amener le secteur privé à faires des investissements productifs, au lieu de placer ses capitaux dans les marchés immobilier et boursier, en surchauffe.