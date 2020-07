Parlement : début des séances de questions au gouvernement

Photo : KBS News

Coup d’envoi hier des séances de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Elles s’étendront jusqu’à demain.Lors du premier jour, les députés ont interrogé les ministres concernés par la diplomatie et la sécurité nationale sur les mesures qu’ils ont prises ou entendent prendre.Sans surprise, l’opposition a cherché à en faire une opportunité pour s’attaquer au pouvoir. Elle visait particulièrement la ministre de la Justice, Choo Mi-ae, qui a notamment engagé un intense bras de fer avec le procureur général Yoon Seok-youl sur différents dossiers sensibles, dont l’affaire dite de copinage entre un magistrat proche de celui-ci et un journaliste.Une vive passe d’armes a donc eu lieu dans l’Hémicycle entre la garde des sceaux et un député du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition. Chose plutôt rarissime.Le Premier ministre Chung Sye-kyun a, de son côté, répondu aux questions des élus concernant la loi sur la création de la nouvelle agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires, à laquelle le PFU est farouchement opposé. Certains de ses députés sont allés jusqu’à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de statuer sur sa conformité à la Constitution.Thae Yong-ho, l’ex-numéro deux de l’ambassade de Corée du Nord à Londres, élu député du PFU aux législatives d’avril, a interrogé le chef du gouvernement sur la possibilité que l’éventuelle déclaration de fin de la guerre de Corée amène le régime de Kim Jong-un à abandonner son programme et ses armes nucléaires. Chung a alors répondu qu’un point de départ vers cette voie serait nécessaire et que, dans ce sens, la déclaration en question pourrait être utilisée.