Washington appelle LG U+ à rompre son partenariat avec Huawei

Photo : YONHAP News

Sur fond d’escalade des tensions entre Washington et Pékin, l’administration Trump accroît sa pression sur ses alliés pour qu’ils abandonnent l’équipementier chinois Huawei, en invoquant des raisons sécuritaires.Mardi, heure locale, c’était au tour de LG U+ de se trouver en ligne de mire du gouvernement américain. Selon le département d’État américain, le sous-secrétaire d’État adjoint, Robert Strayer, a appelé le troisième opérateur sud-coréen de télécommunication à rejoindre le front anti-Huawei, en renonçant à introduire les équipements de 5G du groupe chinois. La firme sud-coréenne visée est la seule à se faire fournir par ce géant des TIC pour la construction d’infrastructures de télécommunication, contrairement à SKT et KT, les deux premiers opérateurs du secteur en Corée du Sud.Le diplomate américain a néanmoins affirmé que Washington n’envisagerait pas pour autant de fournir des contreparties financières en retour.Dans ce contexte, de plus en plus de pays participe à cette campagne de boycott contre Huawei. Après l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni a décidé de l’exclure d’ici 2027 dans les projets de construction de son réseau de télécommunication de cinquième génération.