Possible remaniement du gouvernement avant septembre

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, pourrait bientôt nommer un nouveau gouvernement et une nouvelle équipe à la Cheongwadae, pour l’acte II de son quinquennat qui expirera en mai 2022. Une telle décision permettrait de redorer le blason de son administration, ternie par une série d’affaires qui a éclaboussé certaines figures de son camp ou par la politique immobilière qui suscite actuellement un tollé.Dans les coulisses de l’Assemblée nationale, certains députés estiment que le chef de l’État procédera à un remaniement ministériel avant la session ordinaire du Parlement, qui débutera le 1er septembre. Une évaluation qui ne semble pas être sans fondement, si on tient compte du calendrier politique chargé et du temps nécessaire aux auditions de confirmation parlementaire des futurs ministres qui seront proposés.En outre, à partir de l’année prochaine, toute la classe politique commencera à mettre le cap vers la présidentielle, prévue en mars 2022.Beaucoup avancent que le président Moon renouvellera en partie ses conseillers et ses ministres. Du côté des sortants, plusieurs noms circulent déjà : Park Neung-hoo, le ministre de la Santé et du Bien-être social, Kang Kyung-wha, sa collègue aux Affaires étrangères, Kim Hyun-mee, à l’Aménagement du territoire et aux Transports, ou encore Jeong Kyeong-doo, à la Défense. Mais rien n’est encore figé.