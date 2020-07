Jeju Air renonce officiellement à l’acquisition d’Eastar Jet

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. La compagnie sud-coréenne à bas coût Jeju Air a renoncé à la reprise d’Eastar Jet, une autre compagnie « low-cost » du pays.Jeju Air a en effet annoncé, ce matin, dans un communiqué officiel, avoir tiré un trait sur la prise de contrôle d’Eastar Jet en résiliant le contrat d’achat de ses actions. Il a jugé que l’incertitude était trop grande au regard de la crise que traverse le secteur aérien à cause du COVID-19, et en dépit de la médiation active du gouvernement.Les deux transporteurs ont signé, fin 2019, un contrat de fusion, mais en raison du choc provoqué par la pandémie, les procédures concernées ont été retardées. L’échec de cette opération devrait vraisemblablement aboutir à la liquidation d’Eastar Jet via un placement sous administration judiciaire.En conséquence, ses 1 600 employés risquent de perdre leur travail, alors qu'ils ne recevaient déjà plus de salaire depuis six mois.