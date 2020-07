D’après Lee In-young, Kim Yo-jong a laissé la porte ouverte au dialogue avec les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

En ce deuxième jour des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre désigné de la Réunification a affirmé que les relations intercoréennes devraient progresser, indépendamment de celles entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Lee In-young en a fait part lors de son audition de confirmation à la tête du ministère en charge des affaires avec le Nord, ce matin, par la commission des affaires étrangères et de la réunification.Concernant les récents propos de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen, l’actuel député du Minjoo, le parti au pouvoir, a estimé qu’elle avait laissé la porte ouverte à la reprise des négociations avec Washington.En effet, si, dans un commentaire publié vendredi dernier, la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs a coupé court à un possible troisième sommet Trump-Kim avant la fin de l’année, elle a, dans le même temps, demandé un DVD de la cérémonie du Jour de l’Indépendance des Etats-Unis.Interrogé sur une solution créative pour la dénucléarisation du pays communiste, Lee In-young a répondu qu’il faudrait d’abord consolider la confiance mutuelle à travers de la coopératon et des échanges humanitaires, entre autres.Enfin, quant au largage de tracts anti-Pyongyang par des associations conservatrices basées au Sud, le candidat au poste de ministre a affirmé qu’il était nécessaire de réviser les lois en la matière ou d’élaborer un nouveau cadre légal pour rendre plus précis le caractère illicite de tels actes.