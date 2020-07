Photo : KBS News

La pluie ne s’arrête plus. La Corée du Sud est en plein cœur du jangma, la saison de la mousson estivale. Tout le pays se retrouve les pieds dans l’eau toute la journée.Les précipitations continues provoquent par conséquent une chute du mercure. Les maximales ne vont pas plus haut que 23°C à Daegu, 24°C à Séoul, à Daejeon et à Busan, et 31°C sur l’île de Jeju.La météo de demain sera un parfait copier-coller de ce jeudi, avec de la pluie au nord, au sud, à l’ouest, à l’est et au centre. Les températures ne bougeront pas non plus.