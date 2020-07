Photo : YONHAP News

Les vents sont contraires sur la place financière sud-coréenne. D’un côté, le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, qui régresse, et de l’autre, le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, qui continue sa progression. Le premier enregistre une chute de 0,56 %, soit 12,47 points, pour terminer à 2 216,19 points, tandis que le second prend 0,84%, soit 6,70 points, pour clore à 801,69 points.Du côté des devises, la valeur du won sud-coréen s’effondre. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 387,31 wons (+10,38 wons), et le dollar américain 1 197,30 wons (+2 wons).