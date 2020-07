Pluies diluviennes : 5 décès, 4 blessés, 217 personnes évacuées

Photo : YONHAP News

Des pluies torrentielles se sont abattues sur tout le pays la nuit dernière, notamment à Busan, située dans le sud-est de la péninsule, avec une très forte intensité : plus de 80 mm par heure. Ce qui a provoqué des pertes humaines et d’importants dégâts.Hier, vers 22h 20, un passage souterrain près de la gare de Busan a été inondé suite à une crue soudaine des cours d’eau. Plusieurs voitures se sont retrouvées piégés à l’intérieur et les pompiers sont arrivés à extraire neuf personnes. Malheureusement, trois d’entre elles sont décédées. Quasiment à la même heure, dans la ville voisine d’Ulsan, une voiture a été emportée par les flots alors qu’elle passait le long d’une rivière. Son conducteur n'a pas survécu.La station de métro de Busan a aussi été inondée, provoquant un arrêt complet du trafic ferroviaire. Mais ce matin, tout est finalement rentré dans l’ordre, et les passagers ont pu prendre le métro à la première heure pour se rendre à leur bureau. Quelques maisons et magasins en terrain bas ont été victimes d’inondations.Des précipitations ont également frappé, mais à une moins forte intensité, la région métropolitaine de Séoul. Partout dans la capitale, des arbres en bordure de routes sont tombés à cause des vents violents. L’accès à la voie express Dongbu, traversant Séoul du nord au sud, a été restreint dans la soirée, avant de rouvrir un peu plus tard. À Gimpo, dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, un corps a été repêché dans l'eau à proximité du pont Gamseong.Suite à ces pluies violentes, 217 personnes ont dû être évacuées à travers tout le territoire.