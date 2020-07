Moon Jae-in se félicite d’un essai réussi de nouveaux missiles balistiques de pointe

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu, hier, à l’Agence nationale pour le développement de la défense (ADD) afin d’officialiser le succès du lancement de nouveaux missiles balistiques. Secret défense oblige, aucune caméra n’a pu filmer l’arme de pointe en question. Tout en évoquant cet aspect confidentiel, Moon Jae-in a félicité l’équipe de l’ADD d’avoir réussi à mettre au point de nouveaux engins dotés d’une ogive qui fait partie des meilleures au monde en termes de poids.Malgré la discrétion, les experts pensent qu’il s’agit de missiles balistiques Hyunmu 4, un arsenal qui égalerait presque une arme nucléaire stratégique, et qui est en mesure d’atteindre une portée de 300 km et de transporter une ogive de 2 tonnes.Pour rappel, le chef de l’État et son homologue américain, Donald Trump, ont adopté, lors de leur sommet en 2017, une nouvelle directive sur les missiles. Cette révision a levé entièrement les restrictions concernant le poids des ogives sud-coréennes.Par ailleurs, Moon s’est réjoui de la mise au point de l’AESA, un radar multifonction à balayage électronique et à antenne active. C’est un équipement-clé nécessaire au projet de développement des avions de chasse sud-coréens KF-X.Le locataire de la Cheongwadae a tenu à préciser que Séoul comptait initialement transférer cette technologie dans le cadre de l’achat de chasseurs F-35A auprès du constructeur Lockheed Martin, mais que Washington n’avait pas donné son feut vert. L’ADD a donc été amenée à mettre au point ce radar par ses propres moyens, et elle vient de réussir soin pari. Cela devrait donner un nouvel élan au projet du KF-X.