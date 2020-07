L’UNC finalement autorisé à commémorer l’armistice à Panmunjeom

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies (UNC) pourra organiser, le 27 juillet, la cérémonie visant à marquer l’anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée. Une cérémonie qui aura lieu dans la Maison de la liberté, côté sud du village de la trêve de Panmunjom, comme ce fut toujours le cas depuis 2013. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le ministère sud-coréen de la Réunification, revenant ainsi sur sa décision.Initialement, le ministère avait refusé la demande de l’UNC d’utiliser cet espace, en raison des mesures préventives contre le COVID-19 et des relations intercoréennes très tendues. De ce fait, le commandement envisageait de tenir sa cérémonie sur la route en face de la Maison de la liberté. Finalement, les autorités militaires sud-coréennes ont donné leur feu vert, suite à l’amélioration de la crise sanitaire et en tenant compte des conditions météorologiques.Certains voyaient dans ce refus initial un malaise rancunier, qui règnait au sein du gouvernement face à l’UNC. En effet, l’organisme onusien n’était pas toujours coopératif vis-à-vis de Séoul et certains l’accusaient d’abuser de son pouvoir concernant l’accès à la zone démilitarisée (DMZ), qui sépare les deux Corées.Pour rappel, le Commandement de l'ONU n’a pas autorisé, en 2018, la traversée de la ligne de démarcation au personnel sud-coréen chargé de mener conjointement avec le Nord des études sur les chemins de fer intercoréens.