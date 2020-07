Sewol : l'un des responsables clés du drame arrêté aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Dernier rebondissement dans le naufrage du Sewol. Plus de six ans après le drame, le deuxième fils du défunt armateur du ferry a été arrêté sur le sol américain.D’après l’annonce faite par le département de la Justice des Etats-Unis, relayée hier par le New York Times, la police fédérale a arrêté, mercredi, Yoo Hyuk-ki, dans sa résidence située dans l’État de New York.D’après les autorités américaines, cette démarche fait suite à la demande d’extradition formulée par le gouvernement sud-coréen. Le parvenu est soupçonné d’avoir détourné environ 169 millions de dollars de l’église et de la compagnie de transport maritime Chonghaejin, gérés par sa famille.Pour rappel, le ferry Sewol a fait naufrage en mer Jaune le 16 avril 2014, faisant plus de 300 morts et disparus, dont la plupart était des lycéens en voyage scolaire. Au cours de l’investigation menée après la catastrophe, il a été révélé que la famille Yoo, propriétaire du navire, avait empoché des fonds qui auraient dû être investis pour améliorer les équipements de sécurité du bâtiment.