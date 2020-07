La Cheongwadae procède à un remaniement partiel de ses conseillers

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a remplacé, aujourd’hui, un conseiller et quatre secrétaires.D’abord, au poste de premier conseiller adjoint à la sécurité nationale, l’ancien vice-ministre de la Défense, Suh Choo-suk, a été nommé. Il a été conseiller chargé des affaires liées à la réunification et à la sécurité du défunt président Roh Moo-hyun, avant de devenir le numéro deux du ministère de la Défense au sein duquel il a dirigé, entre 2017 et 2019, la réforme de l’armée. Suh va cumuler ce poste avec celui de directeur du secrétariat du Conseil de sécurité nationale (NSC).Concernant les quatre nouveaux secrétaires, la Cheongwadae a choisi le directeur général chargé du commerce et des négociations du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, Yeo Han-koo, pour les nouvelles politiques du Sud et du Nord de Moon Jae-in. Le professeur en droit de l’université féminine d’Ewha, Do Jae-hyung, s'occupera de l’emploi et du travail. Le poste de secrétaire pour la politique sociale revient au directeur général chargé de la politique démographique du ministère de la Santé et du Bien-être, Yoo Geun-heag.Enfin, le directeur général chargé de la politique du logement au ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, Ha Dong-soo, a été désigné secrétaire pour le territoire et les transports. Ce choix semble prendre en compte l’aggravation de l’opinion publique face à l’instabilité du marché immobilier.