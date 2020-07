Le Sénat américain approuve le maintien des 28 500 GI’s en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux États-Unis, le Sénat a adopté, hier heure locale, le projet de loi d'autorisation de la Défense nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2021. Le texte prévoit, entre autres, le maintien du nombre de soldats américains stationnés dans le sud de la péninsule coréenne à 28 500.Cette approbation attire d’autant plus l’attention qu’elle intervient alors que le Wall Street Journal a récemment rapporté que le Pentagone avait proposé, en mars dernier, une réduction des effectifs militaires en Corée du Sud. Avant cela, le projet de NDAA a été approuvé, le 21 juin dernier, à la Chambre des députés.Plus précisément, il n’est pas permis au président des Etats-Unis d’utiliser du budget pour réduire le volume de la force américaine dans le pays du Matin clair sans l’approbation du Congrès. Cependant, deux conditions de dérogation y ont été incluses : si le secrétaire à la Défense prouve au Capitol que cette réduction est conforme aux intérêts sécuritaires du pays et ne porte pas gravement atteinte à ceux de ses alliés, et qu’elle a été concertée avec ces derniers, comme la Corée du Sud et le Japon, l’exécutif peut la mettre en œuvre.Le texte comprendrait également des articles sur le renforcement de la défense anti-missile, reflétant la menace nord-coréenne de tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).Ce projet de loi sera approuvé une fois que le comité conjoint du Congrès en aura élaboré les modalités. Il faudra également que ses deux chambres passent une nouvelle fois au vote la version définitive. Enfin, la loi sera promulguée après signature du président.