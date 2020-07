Photo : YONHAP News

Après les pluies violentes de la nuit dernière, le nord et le sud-est du pays retrouvent un temps couvert mais avec moins de précipitations. Du sud-ouest au nord-est, les chutes d’eau se poursuivent.Bien en-dessous des 30°C, le mercure est loin d’un niveau estival. Les maximales n’atteignent que 24°C à Daejeon, 25°C à Busan, 26°C à Séoul et à Daegu, et enfin 27°C sur l’île de Jeju.Le week-end ne sera pas extraordinaire, à en croire les prévisions de Météo Corée. Il pleuvra sur une bonne partie du pays samedi et dimanche, à l’exception du nord-ouest qui pourrait être épargné et par conséquent enregistrer une hausse des températures.