Aussi bien le Kospi que le Kosdaq terminent la semaine dans le rouge. L’indice de référence de la Bourse de Séoul décroît de 0,71 % mais reste au-dessus des 2 200 points. Il perd 15,75 points et clôt la séance à 2 200,44 points. L’indice des valeurs technologiques, pour sa part, repasse sous les 800 points. Il perd 0,86 %, soit 6,89 points, pour finir à 794,80 points.Sur le marché des devises, la valeur du won sud-coréen s’enfonce encore un peu plus. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 395,24 wons (+7,93 wons), et le dollar américain 1 201,50 wons (+4,22 wons).