COVID-19 : Bill Gates souhaite renforcer la coopération avec la Corée du Sud

Bill Gates a envoyé, le 20 juillet, une lettre au président sud-coréen, Moon Jae-in. L’ex-patron de Microsoft s’y dit être impressionné par la gestion de Séoul face au COVID-19 et exprime sa volonté de renforcer la coopération avec la Corée du Sud. Il y remercie également le locataire de la Maison bleue d’avoir fait preuve de leadership et de joindre ses efforts à ceux de la communauté internationale en matière de santé.Le co-fondateur de Bill et Melinda Gates a fait part de son espoir qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être mis au point par SK Bioscience Co., firme sud-coréenne soutenue par sa fondation. Il espère la voir produire 200 millions de doses par an à partir de juin 2021. Rappelons que cette entreprise a annoncé, en mai, avoir reçu environ 4,4 milliards de wons, l’équivalent de 3,15 millions d’euros, de la part de cette organisation, pour développer un vaccin.Par ailleurs, le philanthrope américain compte accroître la participation de sa fondation dans Right Fund, un fond créé en 2018 avec la participation collective du ministère sud-coréen de la Santé, de la Fondation Bill et Melinda Gates et d’entreprises pharmaceutiques du pays du Matin clair. Ce dernier se dotera, d’ici 2022, d’un fonds de 50 milliards de wons, un peu plus de 35 millions d’euros, dans le but de développer des technologies destinées à mieux faire face aux épidémies.A noter que Bill Gates et Moon Jae-in se sont entretenus, en avril, au téléphone afin de discuter des mesures de coopération dans les domaines du développement d’un vaccin et de traitements contre le COVID-19.