COVID-19 : Pyongyang déclenche son niveau d'alerte maximale et ferme Gaeseong

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord, qui prétendait ne pas avoir de cas confirmés du nouveau coronavirus, a déclenché, ce week-end, son niveau d'alerte maximale dans le cadre de son système national de prévention d'urgence et placé la ville de Gaeseong, près de la frontière intercoréenne, sous verrouillage total. Cette décision a été prise suite au retour d’un transfuge nord-coréen présentant, d'après le régime, des symptômes liés au COVID-19.Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), le dirigeant Kim Jong-un a convoqué, samedi dernier, une réunion d’urgence élargie du bureau politique au sein du Comité central du Parti des Travailleurs. Selon lui, « la situation dangereuse à Gaeseong pourrait conduire à une catastrophe meurtrière et destructrice ».Le fugitif qui est retourné dans le pays communiste est un nord-Coréen dont le patronyme est Kim et qui a fait défection il y a trois ans. Âgé d’une vingtaine d’années, il résidait à Gimpo, dans la province de Gyeonggi. Accusé d’avoir violé une réfugiée nord-coréenne, il faisait l’objet d’une enquête policière depuis le mois dernier.Selon les autorités sud-coréennes, cet individu s’est rendu récemment sur l'île de Gyodong, à proximité de l’île de Gangwha. Il avait atteint ce bout de terre à la nage, lorsqu’il avait fait défection en 2017. A noter que seule une distance de 2,5 km sépare cette île de la frontière maritime avec la Corée du Nord. Les autorités militaires analysent actuellement les images prises par les équipements de surveillance vidéo qui s’y trouvent.Si le résultat du test de dépistage de l’ancien transfuge est positif, il deviendra le premier cas confirmé de COVID-19 au nord du 38e parallèle. En rapportant cette nouvelle officielle à l’OMS, le royaume ermite pourrait demander une aide internationale dans sa lutte contre la pandémie.