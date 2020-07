Bénin : libération des cinq marins sud-coréens

Cinq marins sud-coréens kidnappés le mois dernier dans les eaux territoriales du Bénin ont finalement été libérés vendredi, vers 21h 50 heule locale, dans la partie sud du Nigeria. Ils étaient à bord d'un bateau de pêche au thon ghanéen, le « Panofi Frontier », lorsqu'ils ont été capturés par un groupe armé non identifié.Les marins sont en bonne santé et ont été transférés dans un lieu sécurisé arrangé par l'ambassade de Corée du Sud au Nigeria. Ils pourront regagner le Ghana dès qu’un transport aérien sera disponible. L'identité des ravisseurs tout comme les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la libération n’ont pas été révélées.C’est déjà la deuxième fois cette année qu’un rapt de ce type ciblant des marins du pays du Matin clair dans le golfe de Guinée est organisé. En effet, ce lieu représentait en 2019 pas moins de 42 % de la piraterie et 90 % des enlèvements de marins dans le monde. Cette région est ainsi devenue le terrain de chasse des pirates, alors que la communauté internationale a renforcé sa lutte contre la piraterie au large de la Somalie, autre épicentre de ces crimes organisés.Séoul a envoyé, en 2018, dans le golfe de Guinée, un contingent de son unité Cheonghae pour prévenir les pirateries maritimes. Cependant, pour mieux surveiller les côtes du continent noir, il se propose de renforcer la coopération avec les pays alentours.