Trump : l'alliance avec Séoul est indispensable à la paix en Asie et dans le monde

Photo : YONHAP News

Le président américain estime que l’alliance infaillible entre Séoul et Washington est indispensable à la paix et à la stabilité en Asie et dans le monde. C’est ce qu’a déclaré, hier, Donald Trump, en faisant du 27 juillet une journée d’hommage aux soldats ayant participé à la guerre de Corée. Pour rappel, l’accord de cessez-le-feu fut signé le 27 juillet 1953.Dans sa déclaration, le locataire de la Maison blanche a indiqué que la Corée du Sud, ravagée après la guerre, est devenue l’un des pays les plus dynamiques et démocratisés. Selon lui, le pays du Matin clair est l’un des alliés les plus puissants des Etats-Unis.Trump a ensuite mis en avant le sacrifice des GI's qui ont répondu à l’appel de la Corée du Sud et contribué à restaurer la liberté et la dignité des sud-Coréens contre les attaques des troupes communistes, lorsque le conflit avec le Nord a éclaté le 25 juin 1950. Il a également évoqué les chiffres phares liés à cette guerre fratricide : plus de 36 000 morts, 103 000 blessés et 8 000 disparus.Contrairement aux deux années précédentes, la déclaration du numéro un du pays de l'Oncle Sam de cette année ne comportait aucun message destiné au régime de Kim Jong-un.