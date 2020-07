Automobile : baisse de 20 % de la production sud-coréenne

Photo : KBS News

La production automobile sud-coréenne a baissé, sur les six premiers mois de l’année et en glissement annuel, de 19,8 % pour atteindre 1 627 534 unités. Il s'agit de son niveau le plus bas enregistré en onze ans, lors de la crise économique de 2008. Selon les chiffres rendus publics hier par l'Association des constructeurs automobiles coréens (KAMA), le secteur a été performant au premier semestre sur le marché domestique, mais a essuyé de fortes baisses à l'international.En effet, les ventes locales ont atteint 802 529 véhicules entre janvier et juin 2020. Il s'agit d'ailleurs d'un record en quatre ans. Seules 826 710 unités ont été exportées, soit un tiers de moins par rapport à 2019.GM Korea et SsangYong Motor, filiale sud-coréenne du constructeur automobile indien Mahindra, ont subi les plus importantes régressions, avec respectivement 30,9 % et 32,6 % en glissement annuel. Les deux premiers constructeurs du pays, Hyundai Motor et sa filiale Kia Motors, ont eux aussi vu chuter leur production de 17 % et de 18,5 % respectivement, pour enregistrer 742 375 et 608 280 unités chacun.Renault Samsung Motors a de son côté affiché un recul de 19 %, soit 66 141 véhicules sortis des usines. Cependant, au mois de juin, sa production a augmenté de 2,8 %, devenant ainsi le seul constructeur sud-coréen dans ce cas.