Séoul et Washington organiseront le mois prochain des exercices militaires d'ampleur réduite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont décidé d’organiser leurs exercices militaires conjoints à la mi-août, mais avec une ampleur considérablement réduite par rapport aux années précédentes. Cette décision a été prise lors des discussions qui ont succédé à l’entretien téléphonique du 21 juillet entre le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo et son homologue américain Mark Esper.Cette fois-ci, les deux alliés vont se concentrer essentiellement sur la vérification des capacités phares des soldats sud-coréens nécessaires au transfert de Washington à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. La plupart des exercices se feront à l’aide de simulations sur ordinateurs.Les manœuvres militaires en question se tiendront après le jour de la libération de Corée, à savoir le 15 août. Les Etats-Unis devaient y faire venir une partie de leurs soldats basés sur le sol américain et au Japon, mais cela est devenu compliqué face à la propagation du COVID-19 dans le monde entier. A noter que le nombre de nouvelles infections au nouveau coronavirus a dépassé les 110 au sein des GI's stationnés dans la péninsule.