COVID-19 : le gouvernement compte facturer les étrangers contaminés hors des frontières

Photo : KBS News

La Corée du Sud recense aujourd'hui 25 nouveaux cas positifs, à savoir 16 importés et neuf contaminés localement, portant le nombre total des infections au nouveau coronavirus à 14 175. Ce week-end, les bilans étaient fortement élevés avec 58 malades dimanche pour 46 qui ont contracté la maladie à l’étranger, et 113 cas la veille dont 86 importés, un record depuis le début de la pandémie. En effet, 75 des 293 travailleurs sud-coréens rapatriés d'Irak ont été dépistés positifs.Parmi les patients importés, le nombre d'étrangers est passé de 11 début juin à 132 au milieu du mois de juillet. Face à cet accroissement, le gouvernement a décidé de réviser la réglementation les concernant, afin de pouvoir leur facturer les frais d’hospitalisation et de traitement lorsque la contamination est confirmée au contrôle d’immigration ou lors de la quatorzaine. Dans un premier temps, l'éventuel nouveau cadre juridique sera appliqué à ceux arrêtés pour violation des règles de confinement et de prévention sanitaire obligatoire, avant d’être élargi.Toujours dans le cadre de la politique migratoire, les mesures de prévention contre le COVID-19 seront renforcées à l'encontre des bateaux arrivant dans les ports du pays du Matin clair. Les marins en provenance des nations faisant l'objet d'une surveillance épidémiologique renforcée seront désormais obligés de présenter un certificat de test de dépistage négatif datant de moins de 48 heures. Ils pourront pénétrer sur le sol sud-coréen une fois obtenu des autorités sanitaires sud-coréennes un nouveau test négatif.Enfin, Séoul a annoncé une série de mesures plus strictes pour prévenir une éventuelle recrudescence de la pandémie durant les vacances d'été. A titre d'exemple, certains établissements ne pourront accueillir qu’un seul client par quatre mètres carrés ou adopter un système de réservation aux heures de pointe. Il est également conseillé aux vacanciers de partir en petit groupe familial et de minimiser les déplacements.