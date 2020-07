Le transfuge aurait traversé la frontière via un canal d'écoulement

Photo : YONHAP News

Le transfuge qui est retourné en Corée du Nord et qui est considéré par Pyongyang comme un risque de propagation du COVID-19, aurait traversé la frontière intercoréenne au niveau de l’île de Ganghwa. L'état-major interarmées sud-coréen (JCS), chargé de cette enquête, a déclaré ce matin avoir retrouvé son sac contenant une pièce d'identité.Le fugitif a récemment regagné son pays natal en franchissant la ligne de démarcation militaire près de l’estuaire du fleuve Han. La distance avec le territoire nord-coréen n’y est que de 1,3 km à 2,5 km. Rappelons que cet homme, dont le patronyme est Kim, a fait défection en 2017 à la nage depuis la ville nord-coréenne de Gaeseong jusqu’à l'île de Gyodong, à proximité de Ganghwa.Les autorités militaires du Sud ont affirmé que les grilles militaires n’ont pas été défaillantes. C’est la raison pour laquelle elles imaginent que le jeune âgé d'une vingtaine d'années a fui via le canal d’écoulement installé au-dessous des grilles. Si la date supposée de son départ de l’autre côté du 38e parallèle est le 19 juillet, le JSC n’a rien confirmé, rappelant que l’enquête était en cours et portait sur différentes données, comme les conditions météorologiques de ce jour.Quant aux autorités sanitaires, elles ont précisé que cet individu ne figurait ni sur la liste des malades atteints par le COVID-19, ni sur la liste des personnes en contact avec des patients.Par ailleurs, le ministère sud-coréen de la Réunification a précisé que le nombre de transfuges nord-coréens qui sont retournés dans leur pays d’origine durant ces cinq dernières années s’élevait à 11.