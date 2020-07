Guerre de Corée : Chung Sye-kyun remercie les soldats étrangers

Photo : YONHAP News

« La plus grande récompense pour les vétérans de la guerre de Corée serait de voir la péninsule coréenne retrouver la paix. La Corée du Sud fera tout pour instaurer la sécurité et la paix sur cette terre divisée par la guerre fratricide ». C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le Premier ministre sud-coréen lors de la cérémonie organisée pour célébrer la participation des forces militaires des Nations unies à la guerre de Corée en soutien à l'armée sud-coréenne.Chung Sye-kyun a également déploré le sacrifice, il y a 70 ans, d’un grand nombre de soldats multinationaux pour la paix de la péninsule, qui malheureusement reste toujours incomplète. Il a ensuite réaffirmé la volonté de son gouvernement de poursuivre tous ses efforts pour faire un pas de plus vers la paix. Il a annoncé que l’État ferait tout ce qu’il peut exécuter en ce sens et ouvrirait de nouvelles voies dans cette même direction.Pour le Premier ministre, sans le sacrifice des soldats de l'Onu, la Corée du Sud n'aurait pas connu la paix et la prospérité dont elle jouit aujourd'hui. Il en a profité pour confirmer que le peuple sud-coréen n'oublierait jamais la dévotion de tous ces militaires.