Berlin s'oppose à l'élargissement du G7

Photo : YONHAP News

Le ministre allemand des Affaires étrangères a rejeté l'idée du président américain d'inclure la Corée du Sud et la Russie au sommet du G7. Heiko Maas a ainsi indiqué, hier, que ce groupe, ainsi que le G20, étaient des systèmes raisonnablement organisés, avant d'ajouter qu'il ne fallait pas créer de G11 ou de G12, lors d'un entretien avec le quotidien allemand Rheinische Post.Le haut diplomate a rappelé que la Russie était exclue du G8 suite à son annexion, en 2014, de l'Ukraine et de la Crimée, suggérant ainsi que la réinsertion de Moscou au club des puissants ne serait pas envisageable sans la résolution en la matière. Il a pourtant ajouté que la coopération avec elle était nécessaire pour résoudre la crise qui frappe l'Ukraine, la Libye et la Syrie.Le président Donald Trump avait proposé, le mois dernier, d'élargir le G7 en incluant quatre ou cinq pays de plus, dont la Corée du Sud et la Russie. La Grande-Bretagne et le Canada ont déjà exprimé leur refus au retour de la Russie et le Japon a transmis aux Etats-Unis son opposition d'accueillir son voisin asiatique.