Jangma : une mousson interminable

Photo : YONHAP News

Mais quand s’arrêtera le jangma, la saison des pluies, cette année ? Personne ne peut répondre à cette question. Ce lundi, Séoul comme le reste du pays se retrouve les pieds dans l’eau. En soirée, l’île de Jeju sera une nouvelle fois la proie de forts vents et précipitations, qui vont s’étendre progressivement sur toute la côte sud, avant de couvrir la totalité du territoire demain.Mardi, la province de Gyeongsang du Sud sera la plus touchée, d’après Météo-Corée, avec plus de 200 mm attendus. Dans le centre, les précipitations devraient atteindre entre 30 et 80 mm, alors que dans le nord, elles s’établiront entre 10 et 40 mm.Aujourd’hui, les températures sont bien loin de celles attendues fin juillet. Les maximales ne montent pas plus haut que 25°C à Séoul, 26°C à Busan, 27°C à Daejeon, et enfin 28°C à Daegu et à Jeju.