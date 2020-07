Kim Jong-un : plus de guerre grâce à la dissuasion nucléaire de son pays

Photo : YONHAP News

Le 27 juillet est la date à laquelle l’armistice a été signé en 1953, pour mettre fin à la guerre de Corée, qui avait débuté trois ans plus tôt. Une date célébrée, au nord de la péninsule, comme « Jour de la victoire dans la grande Guerre de libération de la patrie ».A cette occasion, le pays communiste a tenu, hier à Pyongyang, un rassemblement national des anciens combattants. Son dirigeant suprême a alors pris la parole devant eux. Kim Jong-un leur a rendu hommage, les qualifiant de « génération dont le pays est fier » et a une nouvelle fois fait état de la dissuasion nucléaire d’autodéfense.Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), le numéro un nord-coréen a effectivement annoncé que « cette dissuasion digne de confiance et efficace permettrait d’éviter à jamais le déclenchement d’une nouvelle guerre et garantirait, de manière permanente, la sécurité nationale et l’avenir du pays ». Il a aussi martelé qu’« aucun autre pays ne peut sous-estimer la Corée du Nord et a promis de faire en sorte de l’en empêcher et de faire payer cher le prix aux nations qui vont dans l’autre sens ».Pour l’homme fort de Pyongyang, si son pays a eu des confrontations acharnées avec ses ennemis tout au long des 70 dernières années, il a parcouru son chemin pour devenir une puissance nucléaire, et ce en dépit de toutes les pressions et tous les défis.