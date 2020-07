Moon Jae-in aspire à une relance économique au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen prévoit que l’économie reprendra au troisième trimestre grâce aux efforts conjoints du gouvernement et du secteur privé. C’est ce qu’il a affirmé, hier, lors d'une conférence hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue.Selon Moon Jae-in, alors que les pays de l’OCDE voient leur économie dégringoler sur fond de récession mondiale, le pays du Matin clair a réussi à tenir le coup, comme un miracle. Il a affiché une perspective positive sur la demande intérieure, en évoquant une reprise dynamique du tourisme au vu de l’augmentation de la demande des passagers ainsi que de la réouverture au public des matchs sportifs.Le locataire de la Cheongwadae a rassuré que la régression des exportations constituait le plus grand obstacle pour l’économie, mais que son rythme s’est atténué ce mois-ci. Plus précisément, les semi-conducteurs sans mémoire, les diodes électroluminescentes organiques (OLED) et les téléphones portables ont vu leurs ventes à l’étranger s’accroître.A en croire le leader sud-coréen, le gouvernement renforcera ses soutiens dans divers domaines, afin de pallier les difficultés rencontrées par les entreprises exportatrices. Moon a ajouté que le « New Deal à la coréenne » s’appuierait sur le redressement économique et qu’il accélèrerait le rythme en créant des emplois et en élargissant les investissements.