COVID-19 : la Chine assouplit ses restrictions sur les visas pour les sud-Coréens

Photo : KBS News

La Chine a temporairement suspendu l’entrée sur son territoire à la plupart des étrangers, afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus.Or, elle a accepté, hier, de reprendre, vraisemblablement à partir de début août, sa délivrance de visas aux sud-Coréens. Pour le moment, les étudiants, les travailleurs ou encore ceux qui ont un titre de séjour validé sont concernés. C’est ce qu’a annoncé l’ambassadeur sud-coréen à Pékin, Jang Ha-sung.La Corée du Sud est le premier Etat pour lequel l’empire du Milieu a assoupli ses restrictions en matière de visa. L’entrée en Chine d’entrepreneurs venant du pays du Matin clair a d’ores et déjà été autorisée dans le cadre de ce qu’on appelle le « fast track » ou processus accéléré. Cependant, cela concerne majoritairement les employés des grands groupes et de leurs sous-traitants.D’après l’association des sud-Coréens expatriés en Chine, plus de 70 000 sud-Coréens ne peuvent plus y retourner depuis le déclenchement de la crise du COVID-19. Et en dépit de la mise en place de la nouvelle mesure chinoise, ils auront du mal à y rentrer, le nombre de vols entre les deux pays ayant fortement diminué