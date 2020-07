Photo : YONHAP News

Une publication consacrée entièrement au boys band sud-coréen BTS a vu le jour en Italie. La maison d’édition Sprea S.p.A. a créé, le mois dernier, ce magazine nommé tout simplement « BTS » et a consacré quelque 80 pages en couleur aux photos du septuor et à des entretiens. Elle prévoit d’en faire un bimestriel.Fondée en 1993, l’entreprise italienne édite plus de 50 périodiques dans divers domaines tels que la musique, les sciences, les animaux et les voyages. Elle compte neuf millions de lecteurs en ligne et le nombre d’exemplaires parus s’établit à 18 millions.Si la popularité du groupe sud-coréen dans la Botte n’est pas plus développé qu’en France ou au Royaume-Uni, le pays compte tout de même un grand nombre de communautés de fans de k-pop.