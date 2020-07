COVID-19 : mise en place d’une directive concernant l’intervention du Service d’aide d’urgence

Photo : YONHAP News

28 cas supplémentaires de COVID-19 ont été diagnostiqués en 24 heures : cinq d’origine locale et 23 importés. Dix de ces nouveaux contaminés venant de l’étranger ont été repérés lors des contrôles sanitaires aux aéroports et ports du pays. Le nombre cumulé de patients atteint désormais 14 203 personnes.L’autorité municipale de Séoul, qui compte toujours le plus grand nombre de nouveaux cas, vient d’établir une nouvelle directive concernant l’intervention du Service d’aide d’urgence, connu sous le numéro d’appel d’urgence 119, et le transport des personnes suspectées d’avoir contracté la maladie, en les regroupant en trois catégories.Cette nouvelle mesure qui sera signalée aux organismes concernés précise notamment que, lorsque la personne demandant de l’aide a de la fièvre et présente des symptômes respiratoires, les agents des services doivent porter une combinaison de protection individuelle. Sinon, il leur suffira de porter un masque, des lunettes et des gants.Par ailleurs, la police a ouvert une enquête sur des Vietnamiens qui se sont enfuis d’un centre de quatorzaine obligatoire, où ils avaient été placés à leur arrivée dans le pays. Si la police réussit à les localiser et à les interpeller, les autorités sanitaires envisagent de les expulser et de leur interdire de retourner en Corée du Sud.Les mesures de surveillance et de contrôle de ces types de centres seront, elles aussi, renforcées.