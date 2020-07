Gris ou pluie. La Corée du Sud n’aura pas beaucoup de choix et sera une nouvelle fois plongée sous un ciel morose. Les apparitions du soleil seront très rares et localisées, dans le centre et sur l’île de Jeju.Le mercure remontera légèrement par rapport à hier, avec des températures qui atteindront 25°C à Busan, 27°C à Daejeon et à Daegu, 28°C à Séoul, et enfin 31°C à Jeju.Malheureusement, le bleu du ciel ne sera toujours pas visible demain. Météo-Corée annonce un temps pluvieux et gris sur tout le pays avec un thermomètre identique.